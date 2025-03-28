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14:04, 28 марта 2025Силовые структуры

Главный редактор российской газеты сбежал от полиции

В Екатеринбурге главред «Вечерних ведомостей» Постников сбежал от полиции
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Главного редактора российской газеты повторно задержали после выхода из спецприемника

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников сбежал от полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

Журналист воспользовался обстановкой и сбежал из служебного автомобиля полиции, когда его привезли в отдел внутренних дел для составления протокола об административном правонарушении. Постников может скрыться за границей, отмечает источник агентства. Его адвокат Георгий Краснов пока отказался от комментариев.

Сотрудники правоохранительных органов намеревались доставить Постникова в Академический районный суд Екатеринбурга для рассмотрения вопроса об аресте по статье 20.3 КоАП РФ («Публичная демонстрация экстремистской символики»), уточняет «Коммерсантъ».

В редакции «Вечерних ведомостей» указали на незаконное удержание своего главреда полицией, так как в отношении него не был составлен протокол о задержании. Владислав не стал участвовать в оформлении протокола, потому что его официально не вызвали на него. Он явится, когда полиция вызовет его в установленном законом порядке, пояснил защитник.

Ранее 28 марта сообщалось, что Постникова задержали после выхода из спецприемника Нижнего Тагила, где он отсидел 14 суток ареста. Полиция обвинила его 28 февраля в публикации экстремистской символики из-за поста четырехлетней давности.

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