Главного редактора российской газеты повторно задержали после выхода из спецприемника

В Нижнем Тагиле снова задержали главреда «Вечерних ведомостей» Постникова

В Свердловской области правоохранители задержали главного редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Георгия Краснова.

Задержание произошло после выхода Постников из спецприемника Нижнего Тагила. В настоящее время главреда газеты везут в полицейский отдел для составления протокола по статье о публичной демонстрации экстремистской символики. Заседание назначено на 28 марта, оно пройдет в Академическом суде Екатеринбурга, добавил адвокат.

Защитник назвал происходящую с его подзащитным ситуацию классическим примером бесконечной административной «карусели».

Постникова задержали 28 февраля в Екатеринбурге из-за поста четырехлетней давности. Его обвинили в публикации экстремистской символики и арестовали на 14 суток.