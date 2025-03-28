Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 28 марта 2025Силовые структуры

Главного редактора российской газеты повторно задержали после выхода из спецприемника

В Нижнем Тагиле снова задержали главреда «Вечерних ведомостей» Постникова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Свердловской области правоохранители задержали главного редактора газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Георгия Краснова.

Задержание произошло после выхода Постников из спецприемника Нижнего Тагила. В настоящее время главреда газеты везут в полицейский отдел для составления протокола по статье о публичной демонстрации экстремистской символики. Заседание назначено на 28 марта, оно пройдет в Академическом суде Екатеринбурга, добавил адвокат.

Защитник назвал происходящую с его подзащитным ситуацию классическим примером бесконечной административной «карусели».

Постникова задержали 28 февраля в Екатеринбурге из-за поста четырехлетней давности. Его обвинили в публикации экстремистской символики и арестовали на 14 суток.

    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме ответили на предложение Путина ввести внешнее управление на Украине. Как на это смотрят США?

    Овечкин рассказал о необходимости «будить себя как по будильнику»

    Украина получила проект соглашения о полезных ископаемых от США

    LG провела пробный перезапуск завода в России

    В России заявили об обреченном гарнизоне ВСУ на территории Курской области

    Два бойца ВСУ получили сроки за вторжение в Курскую область и запугивание гражданских

    Очевидцы сообщили о задымлении в московском метро

    Москвичка нашла гвоздь в йогурте из «ВкусВилла»

    Росгвардия объявила о смерти Героя России в бою под Курском

    Раскрыто негативное для Зеленского последствие его визита к Макрону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше