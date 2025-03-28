Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:17, 28 марта 2025Силовые структуры

Готовивший теракт в Москве провел разведку у здания МФЦ

ФСБ: Готовивший теракт в Москве рассматривал МФЦ в качестве цели
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ

Россиянин, задержанный сотрудниками ФСБ за подготовку теракта в Москве, рассматривал в качестве цели многофункциональный центр (МФЦ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное видео ФСБ.

При задержании мужчина признался, что провел разведку у одного из столичных МФЦ. По его словам, куратор из украинской спецслужбы поручил ему совершить теракт в административном здании при массовом скоплении людей. Ему дали координаты тайника, откуда он забрал самодельное взрывное устройство (ВСУ) весом пять килограммов, изготовленное на основе аммонала, которое приводится в действие с помощью часового механизма.

Подозреваемый — гражданин России 1972 года рождения, имеющий судимости за убийство, вымогательство и грабеж. Украинская спецслужба обещала ему за совершение теракта 10 тысяч долларов и выезд из страны для участия в боевых действиях против России.

В отношении судимого россиянина возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконный оборот взрывных устройств.

    Обсудить
    Последние новости

    Многоэтажка в Таиланде рухнула во время землетрясения и попала на видео

    Россиянки назвали отличительные черты успешного мужчины

    В Мьянме зафиксированы два мощных землетрясения

    В США рассказали о советском «технологическом чуде своего времени»

    В Белом доме ответили на предложение Путина ввести внешнее управление на Украине. Как на это смотрят США?

    Россиянка «воскресла» перед погребальным обрядом

    Белорусского пособника фашистов признали виновным в геноциде

    Готовивший теракт в Москве провел разведку у здания МФЦ

    Информацию о монополии провайдера в домах застройщика ПИК проверит ФАС

    Приемный сын Зверева захотел отсудить у отца миллионы за испорченное детство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше