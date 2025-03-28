Готовивший теракт в Москве провел разведку у здания МФЦ

ФСБ: Готовивший теракт в Москве рассматривал МФЦ в качестве цели

Россиянин, задержанный сотрудниками ФСБ за подготовку теракта в Москве, рассматривал в качестве цели многофункциональный центр (МФЦ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативное видео ФСБ.

При задержании мужчина признался, что провел разведку у одного из столичных МФЦ. По его словам, куратор из украинской спецслужбы поручил ему совершить теракт в административном здании при массовом скоплении людей. Ему дали координаты тайника, откуда он забрал самодельное взрывное устройство (ВСУ) весом пять килограммов, изготовленное на основе аммонала, которое приводится в действие с помощью часового механизма.

Подозреваемый — гражданин России 1972 года рождения, имеющий судимости за убийство, вымогательство и грабеж. Украинская спецслужба обещала ему за совершение теракта 10 тысяч долларов и выезд из страны для участия в боевых действиях против России.

В отношении судимого россиянина возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконный оборот взрывных устройств.