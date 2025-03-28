У готовившего теракт в Москве изъяли мощную бомбу

ФСБ изъяла у готовившего теракт в Москве мощное СВУ весом 5 кг с таймером

Сотрудники ФСБ изъяли у готовившего теракт в административном здании в Москве россиянина мощную бомбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Самодельное взрывное устройство (ВСУ) весом пять килограммов изготовлено на основе аммонала, приводится в действие с помощью часового механизма. Подозреваемый получил его от куратора украинской спецслужбы через тайник. Он должен был заложить его в административное здание при массовом скоплении людей. Теракт был предотвращен ФСБ.

Гражданина России 1972 года рождения, имеющего судимости за убийство, вымогательство и грабеж, завербовала спецслужба Украины в феврале.

За совершение теракта россиянину обещали 10 тысяч долларов и выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконный оборот взрывных устройств. Он признал вину и сотрудничает со следствием.