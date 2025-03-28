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15:20, 28 марта 2025Экономика

Крупнейшие автоконцерны решили игнорировать требования Трампа

CNN: Автопроизводители отказываются переносить производство в США из-за Трампа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Частая смена настроений президента США Дональда Трампа, регулярно меняющего свои подходы, не позволяет крупнейшим автопроизводители ориентироваться на его политику и переносить производства. Об этом в комментарии CNN рассказали представители отрасли.

Глава Ford Motor Джим Фарли отметил, что компания не намерена строить новые заводы в США, потому что пошлины на импорт то накладывают, то отменяют, а в таких условиях бизнес-план не рассчитать. Финдиректор General Motors Пол Джейкобсон согласен с таким подходом и предпочел бы игнорировать требования главы Белого дома.

По его словам, если пошлины останутся надолго, то надо будет обсуждать такие вопросы, как место для строительства предприятий, начинать ли с процесс с нуля или попытаться перенести его. Однако тратить средства на эти исследования в условиях, когда уже завтра ситуация может развернуться в прямо противоположную сторону, не имеет смысла.

Представитель еще одной крупной компании заметил, что надавить на автопром для быстрых конкретных результатов сложно, ведь минимальный срок строительства завода в новых условиях составляет три года. К тому времени президентские полномочия Трампа уже могут истечь, а если новая администрация отменит пошлины, то расходы будут напрасными.

Пока что исполнить требования США готов только альянс Stellantis. Однако и в его случае речь идет только о перезапуске ранее закрытого завода в Иллинойсе не раньше 2027 года.

Ранее Трамп выразил уверенность, что автопроизводители начнут открывать производства в США, чтобы не платить пошлины. По его мнению, компании уже ищут площадки для работы.

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