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09:09, 28 марта 2025Бывший СССР

Иностранные спецслужбы уличили в попытках использования белорусов для терактов в России

МВД: Иностранные спецслужбы пытаются использовать белорусов для терактов в РФ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Pavel Bednyakov / AP

Иностранные спецслужбы пытаются использовать граждан Белоруссии для совершения терактов на территории России. Об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

«С февраля 2022 года наблюдаем попытки иностранных спецслужб использовать наших граждан в совершении терактов на территории Российской Федерации. Вводят наивных в заблуждение, вербуют, предлагают совершить поджог, взорвать что‑нибудь и т.д.», — объяснил Ананенко.

По его словам, правоохранители смогли установить всех граждан, планировавших теракты на территории России. Представитель МВД республики также рассказал, что выезжавших в Россию белорусов задерживали на стадии подготовки к преступлениям.

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