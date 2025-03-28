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19:08, 28 марта 2025Культура

Концерт американского рэпера в Москве потребовали отменить

Правозащитники призвали отменить концерт американского рэпера Tyga в Москве
Ольга Коровина

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Председатель правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов призвал отменить концерт американского рэпера Tyga в Москве. Его комментарий приводит «Абзац».

«У этого персонажа с косичками нет ни одной песни, где бы он не пел про извращенные половые отношения, употребление наркотиков и преступный романтизм», — отметил Солдатов. По его словам, в творчестве Tyga можно обнаружить целый ряд административных правонарушений, поэтому артисту не место на российских концертных площадках.

Ранее стало известно, что Tyga выступит в России. Стадионный концерт музыканта состоится 31 мая на московской «ЦСКА Арене» на круглой сцене — в формате 360 градусов. Сообщается, что одним из условий в райдере рэпера стал номер в отеле неподалеку от Кремля.

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