«Крылья Советов» разгромили «Локомотив» в матче РПЛ

«Крылья Советов» разгромили «Локомотив» со счетом 5:1 в матче РПЛ

Самарские «Крылья Советов» одержали разгромную победу над московским «Локомотивом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 28 марта, на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. На второй минуте отличился защитник Алоис Ороз. Через две минуты преимущество команды увеличил нападающий Иван Сергеев. Затем голами отметились хавбек Иван Олейников и защитник Гленн Бейл.

Во втором тайме на 49-й минуте Сергеев оформил дубль. На 62-й минуте Бейл забил автогол.

Таким образом, после 22 матчей «Локомотив» располагается на четвертом месте, набрав 40 очков. «Крылья Советов» располагаются на десятом месте, имея в активе 22 очка. Промежуточным лидером является «Краснодар» с 46 очками.

В следующем туре «Локомотив» примет петербургский «Зенит», а «Крылья Советов» — казанский «Рубин». Обе встречи пройдут 5 апреля.