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17:50, 28 марта 2025Экономика

Ларисе Долиной вернули квартиру за 112 миллионов рублей

Певице Ларисе Долиной вернули квартиру, проданную под влиянием мошенников
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Певице Ларисе Долиной вернули квартиру в центре столицы, которую она продала под влиянием мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Решением Хамовнического районного суда города Москвы от 28 марта 2025 года удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры», — сказано в публикации. Между тем Полине Лурье, считавшей себя законной собственницей и просившей выселить звезду из жилья, отказали в праве на владение имуществом.

В августе прошлого года Лариса Долина стала жертвой аферистов и лишилась квартиры. По их наводке она продала недвижимость за 112 миллионов рублей. В общей сложности артистка перевела злоумышленникам 180 миллионов рублей. Специалисты, которые провели экспертизу в рамках уголовного дела, пришли к выводу, что в момент продажи квартиры ее состояние было психически неустойчивым.

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