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12:33, 28 марта 2025Экономика

LG провела пробный перезапуск завода в России

В LG следят за переговорами по Украине, провели пробный перезапуск завода в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Южнокорейская LG Electronics провела пробный перезапуск завода в РФ и внимательно следит за ситуацией с переговорами по украинскому конфликту — вопрос о дальнейшей работе российского филиала будет зависеть от межправительственных договоренностей. Такой комментарий компании опубликовало агентство РИА Новости.

В LG указали, что решение о перезапуске на фоне беспокойства о коррозии оборудования на приостановленном в 2022 году производстве было принято для предотвращения «износа производственных мощностей». Уточняется, что на московском заводе, производившем стиральные машины и холодильники для работы используются материалы, которые уже имеются на заводе.

Знаменитый производитель бытовой техники, представитель которого в пятницу уточнил, что «вопроса о продаже филиала и других подобных вопросов» у него не возникало, три года назад остановил поставки в страну, его продукция была включена Минпромторгом РФ в перечень товаров для параллельного импорта. В 2024-м сообщалось, что LG начала закрывать свои оставшиеся специализированные магазины в стране. При этом после падения в 19 раз в 2022 году, в 2023-м показатель ее прибыли в России вырос в 8,7 раза, до почти 3,3 миллиарда рублей. На фоне этого южнокорейская группа даже решила выйти на отечественные рынки с товарным знаком Ohui, под которым рассчитывает создавать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства.

Ранее о том, что вернуться в РФ, которую в азиатской стране рассматривают как «критически важный рынок для диверсификации деловых интересов», хотели бы Hyundai, LG и Samsung, написала в пятницу The Korea Times.

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