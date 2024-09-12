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09:23, 12 сентября 2024Экономика

LG решила вернуться в Россию с новым брендом

Ушедшая из России LG подала в Роспатент заявку на регистрацию нового бренда

Фото: Steve Marcus / Reuters

Ушедшая из России южнокорейская LG подала в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака в стране Ohui. Об этом сообщает РИА Новости.

Под брендом, с которым знаменитый производитель бытовой техники решил вернуться на отечественные рынки, планируют создавать кремы, парфюмы, уход для волос и другие косметические средства, отмечается в материале.

Компания LG Electronics приостановила все поставки в Россию в марте 2022 года. Вскоре после этого Минпромторг РФ включил товары бренда в перечень товаров для параллельного импорта. Как сообщалось в начале 2024 года, по всей России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG. В частности, это произошло в ТЦ «Афимолл Сити».

При этом после падения прибыли в 19 раз, отмеченного в 2022-м, LG в прошлом году увеличила показатель в России в 8,7 раза, до почти 3,3 миллиарда рублей.

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      Дмитрий Воронин
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