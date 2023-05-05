Прибыль LG в России упала в 19 раз

LG: за 2022 год чистая прибыль компании в России сократилась с 7,1 млрд до 376 млн рублей

За 2022 год чистая прибыль корейского производителя бытовой техники LG Electronics от работы в России упала почти в 19 раз. Об этом со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании за 2022 и 2021 год сообщает ТАСС.

За прошедший год чистая прибыль компания уменьшилась с 7,1 миллиарда до 376 миллионов рублей. Выручка LG в стране при этом сократилась вдвое, со 120 миллиардов до 55,4 миллиарда рублей. Прибыль от продаж снизилась с 8,61 миллиарда до 1,5 миллиарда рублей.

Компания отметила в отчете, что у руководства могут возникнуть «существенные сомнения в способности общества продолжать свою деятельность непрерывно» из-за неопределенности в возобновлении поставок комплектующих и загрузки производственных мощностей в стране.

Производитель бытовой техники из Южной Кореи LG Electronics приостановил все поставки в Россию в марте 2022 года. В начале мая Минпромторг включил товары бренда в перечень товаров для параллельного импорта. Позднее в СМИ появились сообщения о переносе производства из России в Узбекистан или Казахстан, а также о приобретении заводов компании российскими фирмами, однако они не подтвердились.