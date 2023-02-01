Российская компания отреагировала на сообщения о покупке мощностей Bosch и LG

Компания Schaub Lorenz опровергла сообщение о покупке мощностей LG, Bosch и Samsung

Представитель российского производителя бытовой техники Schaub Lorenz в разговоре с «Лентой.ру» опроверг сообщение о желании компании выкупить мощности LG, Bosch и Samsung.

Ранее появилась информация, что российские и китайские производители бытовой техники заинтересовались покупкой и арендой расположенных в России мощностей компаний, которые после начала специальной военной операции остановили работу в стране: Bosch, LG и Samsung. Отмечалось, что российские бренды Schaub Lorenz, Kuppersberg и китайский Hisense ведут переговоры с Минпромторгом по локализации их производства.

«Наша компания не обращалась с подобным предложением к ушедшим брендам. И не проходила консультацию в Минпромторге. Мы не планируем локализовывать производство», — заявили в Schaub Lorenz.

Ранее сообщалось, что мировой лидер на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Royal Philips к 2025 году сократит шесть тысяч сотрудников. Главной причиной этого решения стали растущие убытки компании из-за отзыва крупной партии неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких.