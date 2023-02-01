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13:43, 1 февраля 2023Экономика

Российская компания отреагировала на сообщения о покупке мощностей Bosch и LG

Компания Schaub Lorenz опровергла сообщение о покупке мощностей LG, Bosch и Samsung

Фото: Shutterstock

Представитель российского производителя бытовой техники Schaub Lorenz в разговоре с «Лентой.ру» опроверг сообщение о желании компании выкупить мощности LG, Bosch и Samsung.

Ранее появилась информация, что российские и китайские производители бытовой техники заинтересовались покупкой и арендой расположенных в России мощностей компаний, которые после начала специальной военной операции остановили работу в стране: Bosch, LG и Samsung. Отмечалось, что российские бренды Schaub Lorenz, Kuppersberg и китайский Hisense ведут переговоры с Минпромторгом по локализации их производства.

«Наша компания не обращалась с подобным предложением к ушедшим брендам. И не проходила консультацию в Минпромторге. Мы не планируем локализовывать производство», — заявили в Schaub Lorenz.

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Алена Шевченко
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