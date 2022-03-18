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Производитель электроники LG Electronics приостановил все поставки в Россию

Производитель бытовой электроники LG Electronics приостановил все поставки в Россию

Фото: Albert Gea / Reuters

Производитель бытовой электроники LG Electronics сообщил, что приостановил все поставки в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за развитием ситуации», — говорится в сообщении компании. Также указывается, что производитель «глубоко обеспокоен здоровьем и безопасностью всех людей» и LG по-прежнему привержена «поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи».

При этом, о какой ситуации идет речь, в компании не уточнили.

Ранее руководитель агентства Content Review Сергей Половников выразил мнение, что из-за санкций и ухода с рынка некоторых компаний в России могут возникнуть проблемы с поставками западной техники. Однако полного запрета на такую торговлю нет, поэтому появятся способы купить гаджеты через третьи страны. Хабом поставок техники может стать любая сопредельная страна, которая не присоединилась к санкциям и планирует продолжать сотрудничать с Россией, считает Половников.

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Марина Совина
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