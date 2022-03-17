Назван способ поставки техники в Россию при санкциях

Аналитик Половников заявил о возможных поставках техники в Россию через Турцию

Из-за санкций и ухода с рынка некоторых компаний в России могут возникнуть проблемы с поставками западной техники. Однако полного запрета на такую торговлю нет, поэтому появятся способы купить гаджеты через третьи страны, считает руководитель агентства Content Review Сергей Половников. Способ поставки техники в Россию в новых условиях он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Хабом поставок техники может стать любая сопредельная страна, которая не присоединилась к санкциям и планирует продолжать сотрудничать с Россией. Среди таких государств Сергей Половников назвал ключевых экономических партнеров России.

«По странам — это в первую очередь Китай и Турция. Более того, ни о каком строжайшем эмбарго речи не идет. Если неделю назад было страшновато, что запретят судоходство, то сейчас — пусть, придумаем что-то новое. Мы каждый раз что-то новое придумываем. Это не начало девяностых, когда был полный трэш и угар. Происходящее тогда и сейчас — это небо и земля», — объяснил специалист.

Логистика — это меньшая из бед. Какая разница, как приедет техника, все равно это будет дороже и менее эффективно, чем раньше Сергей Половников Руководитель агентства Content Review

Россия не столкнется с дефицитом товаров, но спрос на них упадет. В приоритете будут более дешевые бренды и модели, считает Половников.

«Что касается техники массового сегмента, которой пользуются россияне на самом деле, никаких проблем с ней не будет» — заключил аналитик.

2 марта компания Apple приостановила поставки техники в Россию и ограничила работу Apple Pay. В тот же день аналогичное решение принял Canon. Также решили приостановить сотрудничество Oracle, Microsoft и ряд других корпораций.

