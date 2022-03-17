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В России резко выросли продажи китайских смартфонов

В МТС рассказали о двукратном росте продаж смартфонов из Китая в России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Продажи смартфонов из Китая в России в начале марта взлетели. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным представителей МТС, на отечественном рынке резко стали популярны смартфоны китайских брендов — Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme. Устройства Xiaomi остаются в дефиците. В компании рассказали, что с 28 февраля по 13 марта был зафиксирован двукратный рост продаж телефонов из Китая.

Представители компании рассказали, что продажи смартфонов Huawei за первые две недели марта выросли на 300 процентов, Oppo и Vivo — на 200 процентов, ZTE — на 100 процентов, Realme — на 80 процентов. В Vivo и Realme согласились с оценками МТС, в Oppo и ZTE отказались от комментариев, представители Xiaomi и Honor не ответили на запрос журналистов.

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В компании также отметили, что спрос должен снизиться в будущем из-за увеличения цен. В данный момент на рынке сохраняется дефицит, но поставки могут начаться в апреле. «Пик интереса к флагманам прошел, а спрос перераспределился в средний ценовой диапазон, где всегда были сильны китайские производители», — объяснили успех азиатских производителей в «М.Видео-Эльдорадо».

По словам руководителя направления «Смартфоны» «AliExpress Россия» Аркадия Маркарьяна, наблюдается смещение интереса пользователей в сторону недорогих и средних по цене смартфонов. Собеседник «Ъ» в одном из ретейлеров отметил, что в марте спрос на телефоны сократился в сторону бытовой техники.

Ранее аналитики сервиса Price.ru заявили, что за последние три недели в России резко подорожала техника Apple. Так, цены на iPhone поднялись на 24-34 процента, некоторые модели компьютеров Mac подорожали в два раза.

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Андрей Ставицкий
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