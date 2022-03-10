Описано будущее смартфонов в России

Главред Wylsacom Побыванец допустил дефицит смартфонов в России

Главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец заявил, что пока компании-производители смартфонов не заявляют о полном уходе с российского рынка, а приостанавливают свою деятельность или сокращают поставки. Также эксперт допустил дефицит устройств в стране. Ближайшее будущее на рынке смартфонов в России он описал в разговоре с «Лентой.ру».

Ситуация на рынке

По словам главреда Wylsacom Media, компании, вероятнее всего, будут стараться продолжать присутствовать на рынке, но в сокращенном объеме, так как на текущий момент существуют проблемы с ценообразованием.

«Ситуация сложная в плане курса, им приходится закладывать цену на перспективу, а какую — никто не может точно решить. Вдобавок это сложности с логистикой, они не могут привезти себе устройства впрок, грубо говоря, дистрибьютеры не закупают, потому что не могут понять, что происходит вообще — оплатил товар и не знаешь, когда он придет. Такая тяжелая ситуация для всех сторон, и в этой ситуации всем проще на время приостановить активность и попытаться разобраться в том, что будет происходить в ближайшей перспективе», — объяснил ситуацию на рынке эксперт.

Сложности сервисных центров

Сейчас не стоит покупать дорогие модели смартфонов, потому что будут проблемы с запчастями, посоветовал Побыванец. Сервисные центры уже наблюдают увеличение потока желающих починить свои устройства, при этом запчасти пока есть, но их мало, отметил он.

Из-за проблем с логистикой запчасти не удается привезти из Китая в нужном объеме, соответственно, повышаются цены. В итоге мы столкнемся с тем, что срок жизни смартфонов будет дольше, то есть люди будут покупать меньше новых устройств и по возможности чинить старые, потому что это будет дешевле Александр Побыванец главный редактор Wylsacom Media, эксперт по мобильным устройствам

Подорожание и возможный дефицит

Исходя из того, что сейчас происходит на рынке, новые телефоны сильно подорожают, считает он и рекомендует не медлить с покупкой смартфона тем, кто собирался его приобрести. Кроме того, из-за сложностей с поставками и ажиотажем со стороны людей, которые стараются вложиться в электронику, на рынке может возникнуть дефицит товаров.

«Люди раскупят все, что есть, и может быть дефицит товаров. Пока об этом никто не говорит, все купить можно, и сверхнеожиданного повышения цен не было, но, на мой взгляд, если человек думал о покупке телефона, то лучше купить сейчас и спокойно пользоваться устройством. Но при этом тоже логично исходить из разумных требований, не покупать в кредит в условиях такой нестабильной ситуации, не залезать в долги и помнить, что телефон, в первую очередь, средство коммуникации, а ограничивать себя и покупать что-то очень дорогое не стоит», — порекомендовал Побыванец.

Будущее за бюджетными смартфонами

По его словам, российских смартфонов с полностью отечественной комплектацией нигде не купить, так как в устройствах в той или иной мере используются компоненты из Китая, поэтому рассчитывать на импортозамещение в этой отрасли пока не приходится.

В любом случае самыми востребованными телефонами в ближайшем будущем станут доступные телефоны, считает эксперт, однако отмечает, что цены на них уже не будут прежними. «Несколько лет назад бюджетный смартфон стоил 6000 рублей, потом цена уехала ближе к 10-12 тысячам, сейчас, видимо, бюджетный телефон будет стоить 20 тысяч рублей, и это будет уже не шутка, а суровая реальность жизни», — заключил Побыванец.

Ранее Financial Times сообщила, что Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки смартфонов в Россию минимум в два раза. До этого о временном ограничении поставок заявляли в Samsung.