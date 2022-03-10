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Huawei и Xiaomi сократили поставки в Россию

Financial Times узнала о сокращении поставок Huawei, Xiaomi, Oppo в Россию

Фото: Globallookpress.com

Крупнейшие китайские производители смартфонов сокращают поставки в Россию на фоне складывающейся экономической ситуации и западных санкций, узнала Financial Times.

Экспорт Huawei, Xiaomi и Oppo в страну, как утверждают источники издания, сократился по меньшей мере на половину после начала военной спецоперации, объявленной президентом Владимиром Путиным. На китайские бренды приходится около 60 процентов российского рынка смартфонов. По утверждениям одного из бывших высокопоставленных сотрудников Xiaomi, «с деловой точки зрения» для компаний разумно проследить за дальнейшим развитием ситуации.

Снижение курса рубля привело к тому, что в российской валюте цены должны быть выше, однако подобные меры могли бы затруднить продажи. К тому же эксперты не исключают, что Пекин также может столкнуться с вторичными санкциями из-за России. Как объяснил юрист East & Concord Partners Чжань Кай, консультировавший китайские компании по поводу их бизнеса в России, ограничения до сих пор выглядят довольно неясными и многое будет зависеть от реальной практики их применения. «У властей США здесь много пространства для маневра», — добавил он.

В последние годы китайские предприятия, изготавливающие разнообразную технику от смартфонов до кондиционеров, делали ставку на Россию в надежде на рост продаж за рубежом на крупном рынке. Двусторонняя торговля стран в прошлом году достигла рекордных объемов, причем на Китай приходилось 14 процентов российского импорта.

После начала военной спецоперации, целью которой Путин называл «демилитаризацию и денацификацию» Украины, страны Запада ввели ряд экономических санкций. Помимо этого, решение в том или ином виде приостановить или ограничить работу в России принял ряд компаний, включая производителей техники, таких как американская Apple.

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Платон Щукин
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