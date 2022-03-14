Россиянам назвали способы платить со смартфона в условиях санкций

Аналитик Лынова объяснила россиянам, как оплачивать покупки с помощью смартфона

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова объяснила россиянам, как оплачивать покупки с помощью смартфона в условиях санкций. Ее слова передает агентство «Прайм».

Лынова заявила, что на российском рынке существуют подходящие аналоги, которые позволяют платить за товары или сервисы онлайн, также доступны приложения для бесконтактной оплаты со смартфона с помощью NFC. Однако специалист отметила, что большинство способов подходят только для Android устройств. «В первую очередь стоит отметить мобильную платежную систему MirPay. Сейчас у граждан нашей страны к этим продуктам возрастает спрос. Разработчиком приложения выступает Национальная система платежных карт», — назвала она альтернативный вариант.

Аналитик выразила уверенность, что в ближайшее время россиянам стоит ожидать «фишинговых рекламных кампаний, продвигающих некие удобные рабочие сервисы для онлайн и бесконтактной оплаты картами различных платежных систем» от отечественных разработчиков.

Ранее россияне оценили свою готовность оформить карту «Мир»-UnionPay в качестве альтернативы после запрета на операции по российским картам Visa и Masterсard. Исследование сервиса SuperJob показало, что 35 процентов граждан планируют указанную замену с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. Еще 37 процентов участников исследования отметили, что такая карта им не понадобится.