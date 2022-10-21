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15:45, 21 октября 2022Экономика

LG опроверг перенос производства из России в другие страны

Business Post: в LG Electronics опровергли информацию о переносе производства из России

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Один из крупнейших в мире производителей электроники и бытовой техники LG Electronics заявил, что не планирует переносить производство из России в Узбекистан или Казахстан. Об этом сообщил представитель компании в разговоре с южнокорейским изданием Business Post.

Он опроверг появившееся в российских СМИ сообщение и назвал его беспочвенным.

О намерении LG перенести завод из России в другие страны 21 октября рассказал «Коммерсантъ». По информации источника издания на рынке бытовой техники, руководство обсуждает возможность перевода на мощности узбекского Artel Electronics, а часть топ-менеджмента уже релоцирована в Ташкент.

Южнокорейская компания заявила о приостановлении всех поставок в Россию 18 марта.

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Мария Грушко
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