Медведев оценил последствия сделки по недрам для Зеленского словами «повесят на Майдане»

Медведев назвал два пути сделки по недрам и предрек Зеленскому судьбу Муссолини

В случае одобрения Киевом сделки с США по недрам Владимира Зеленского повесят на Майдане, как итальянского диктатора Бенито Муссолини. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Американцы выкатили отличный проект товарной сделки для киевского фрика. Если киевский режим одобрит ее, наркоман и компания затем будут повешены на Майдане, как Муссолини», — написал политик.

По словам Медведева, если украинские власти выберут второй путь и откажутся от сделки, то Соединенные Штаты сбросят киевский режим.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что условия сделки Киева и Вашингтона об использовании полезных ископаемых ухудшились для украинской стороны. По его словам, в документе отсутствуют даже намеки на гарантии безопасности Украине от США.