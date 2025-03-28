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16:49, 28 марта 2025Россия

Медведев оценил последствия сделки по недрам для Зеленского словами «повесят на Майдане»

Медведев назвал два пути сделки по недрам и предрек Зеленскому судьбу Муссолини
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В случае одобрения Киевом сделки с США по недрам Владимира Зеленского повесят на Майдане, как итальянского диктатора Бенито Муссолини. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Американцы выкатили отличный проект товарной сделки для киевского фрика. Если киевский режим одобрит ее, наркоман и компания затем будут повешены на Майдане, как Муссолини», — написал политик.

По словам Медведева, если украинские власти выберут второй путь и откажутся от сделки, то Соединенные Штаты сбросят киевский режим.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что условия сделки Киева и Вашингтона об использовании полезных ископаемых ухудшились для украинской стороны. По его словам, в документе отсутствуют даже намеки на гарантии безопасности Украине от США.

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