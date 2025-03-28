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12:20, 28 марта 2025Россия

Москвичка нашла гвоздь в йогурте из «ВкусВилла»

Жительница Москвы купила йогурт во «ВкусВилле» и нашла в нем гвоздь
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Бархатов / 74.RU / Shkulev Media Holding / ТАСС

Жительница Москвы купила йогурт во «ВкусВилле» и нашла в нем гвоздь. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Канал опубликовал фото, сделанное россиянкой после вскрытия упаковки. На снимке видно гвоздь черного цвета.

После этого женщина показала находку службе поддержки «ВкусВилла». Там ей пообещали провести расследование и заявили, что производитель хорошо зарекомендовал себя за время сотрудничества. «Жалоб за последние три месяца нет», — приводит канал фрагмент полученного москвичкой ответа.

Это не первая за последнее время жалоба потребителей на продукцию «ВкусВилла». Так, в феврале в Москве женщина поранила язык стеклом, найденным в овсяной каше из «ВкусВилла». Горожанка обратилась в поддержку, в ответ ей начислили две тысячи бонусов в качестве компенсации. Женщина написала обращение в Роспотребнадзор.

ЖЗЛ
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