Москвичка нашла гвоздь в йогурте из «ВкусВилла»

Жительница Москвы купила йогурт во «ВкусВилле» и нашла в нем гвоздь

Жительница Москвы купила йогурт во «ВкусВилле» и нашла в нем гвоздь. Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

Канал опубликовал фото, сделанное россиянкой после вскрытия упаковки. На снимке видно гвоздь черного цвета.

После этого женщина показала находку службе поддержки «ВкусВилла». Там ей пообещали провести расследование и заявили, что производитель хорошо зарекомендовал себя за время сотрудничества. «Жалоб за последние три месяца нет», — приводит канал фрагмент полученного москвичкой ответа.

Это не первая за последнее время жалоба потребителей на продукцию «ВкусВилла». Так, в феврале в Москве женщина поранила язык стеклом, найденным в овсяной каше из «ВкусВилла». Горожанка обратилась в поддержку, в ответ ей начислили две тысячи бонусов в качестве компенсации. Женщина написала обращение в Роспотребнадзор.