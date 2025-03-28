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10:08, 28 марта 2025Из жизни

Муж и жена лишились возможности заниматься сексом и сумели похудеть ради спасения семьи

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: i yunmai / Unsplash

Супруги Джоджо и Шон Роджерс страдали из-за проблем с лишним весом, но взяли себя в руки и вместе сели на диету. Об их пути похудения пишет Daily Mail.

Джоджо рассказала, что была матерью-одиночкой, когда познакомилась с Шоном. Она начала с ним общаться в приложении для знакомств. Женщина призналась, что специально искала там полных мужчин, потому что стеснялась своей внешности. Вскоре Шон и Джоджо поженились.

По словам женщины, после свадьбы они с Шоном пристрастились к еде на вынос и ленивому образу жизни, поэтому начали стремительно полнеть. В какой-то момент их вес стал настолько большим, что они перестали заниматься сексом. Из-за постоянных доставок супруги влезли в долги и даже расстались на непродолжительное время.

«Я говорила себе, что это не имеет значения, потому что мы были счастливы», — вспомнила Джоджо. Однако спустя два года после свадьбы женщина попала в больницу с нарушением кровообращения головного мозга. Все врачи заявили, что это случилось из-за веса Джоджо. Тогда он достигал 102 килограмма.

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Устав от своего внешнего вида, Джоджо решилась на операцию по бандажированию желудка. Однако процедура не решила проблему. «Я поняла, что никакой волшебной таблетки не существует, нужно прилагать усилия», — подчеркнула женщина. В 2024 году она наконец села на диету вместе с Шоном. Они начали питаться по-другому и вскоре стали замечать результаты нового образа жизни.

По словам Джоджо, благодаря сбалансированному здоровому питанию ей удалось похудеть до 54 килограммов. «Наша сексуальная жизнь несравненно улучшилась, а наши отношения получили второй шанс, я не могу быть счастливее», — призналась женщина.

Ранее сообщалось, что жительница штата Тасмания, Австралия, сбросила почти половину своего веса без каких-либо операций и отказа от шоколада. Свое похудение она начала с интервального голодания и дефицита калорий.

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