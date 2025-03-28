На Украине сравнили соглашение с США по недрам с крепостным правом

Политолог Бондаренко сравнил соглашение Украины по недрам с крепостным правом

Соглашение Киева с США по недрам и редкоземельным металлам отменяет не только Декларацию Украины о суверенитете, но и гражданские свободы, дарованные царями Российской империи. Условия сделки с крепостным правом сравнил в Telegram украинский политолог Кость Бондаренко.

«Наконец мы избавимся от тяжелого наследия коммунистического режима — Декларации о суверенитете и Акта независимости. А также поставим точку в наследии кровавого российского царизма — отправим на свалку истории Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права», — заявил эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что условия ресурсной сделки с США стали хуже для Киева после перепалки Владимира Зеленского с американским президентом.

Детали проекта ресурсной сделки с США раскрыл народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он рассказал, что переданный Киеву проект соглашения включает в себя всю ресурсную базу Украины, в том числе частные добывающие предприятия.