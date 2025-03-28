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05:35, 28 марта 2025Мир

На Западе раскрыли реакцию Зеленского на итоги саммита в Париже

Журналист Боуз: Зеленский остался разочарован итогами саммита в Париже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован итогами встречи «коалиции желающих» в Париже. На это указал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

В частности, отметил он, союзники не предоставили Украине гарантии безопасности, а Польша отказалась отправлять войска на территорию республики. «Зеленский остался недоволен прошедшим сегодня в Париже саммитом по Украине», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников направить войска на Украину. Основное место в опасениях Европы занимает вопрос о том, будут ли США играть какую-то роль в поддержке европейского развертывания.

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