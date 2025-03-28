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03:40, 28 марта 2025Из жизни

Находки кладоискателей ушли с молотка за три миллиона рублей

В Британии два пенсионера нашли в поле золотые украшения на три миллиона рублей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Noonans / PA

На аукционе в Великобритании ушли с молотка находки двух пенсионеров, увлекающихся кладоискательством. Как сообщает издание The London Standard, в ходе торгов их суммарная стоимость достигла трех миллионов рублей.

Первую находку совершил бывший пожарный Марк Селл. Кладоискатель на протяжении нескольких часов прочесывал с металлоискателем поле возле деревни Шипдхэм и в итоге откопал золотое кольцо с пятью драгоценными камнями: сапфиром в центре и гранатами и изумрудами по сторонам.

Как выяснилось позднее, украшения подобной формы носили епископы в XII-XIII веках. Специалисты прогнозировали, что на аукционе стоимость кольца Селла составит до 18 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей), и не ошиблись. Именно по такой цене его и купили.

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Другое средневековое золотое кольцо нашел 63-летний кладоискатель Ричард Герлинг. Его украшала надпись на старофранцузском языке, которая в переводе означает «Люблю тебя верно».

Специалисты недооценили интерес покупателей и предположили, что оно принесет Герлингу до восьми тысяч фунтов стерлингов (875 тысяч рублей). В действительности лот удалось продать за 11 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел в графстве Сомерсет редчайшую древнеримскую монету III века нашей эры, стоимость которой эксперты оценили в восемь тысяч фунтов. Она была отчеканена во время правления римского императора Караузия.

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