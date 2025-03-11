В грязи нашли средневековое кольцо за два миллиона рублей

В Великобритании кладоискатель нашел в поле кольцо средневекового епископа

В Великобритании 63-летний кладоискатель нашел в грязи редкое средневековое кольцо и решил продать его на аукционе. Об этом пишет Daily Mail.

Бывший пожарный Марк Селл на протяжении нескольких часов прочесывал с металлоискателем поле возле деревни Шипдхэм. Уже начало темнеть, как вдруг он услышал слабый сигнал металлоискателя. Селл стал копать и на глубине 23 сантиметров увидел старое золотое кольцо с пятью драгоценными камнями: сапфиром в центре и гранатами и изумрудами по сторонам. Украшение хорошо сохранилось.

Специалистка по ювелирным изделиям Лаура Смит объяснила, что кольца такой формы носили епископы в XII-XIII веках. Она рассказала, что похожее украшение было у Уолтера де Грея, который служил архиепископом Йоркским в 1251-1255 годах. Найденное Селлом кольцо оценили в 18 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей). Мужчина решил выставить его на аукционе и разделить выручку с владельцем земли, где находилось украшение.

Ранее сообщалось, что в Великобритании археолог-любитель нашел кольцо пиктов в последний день раскопок. Его возраст оценили в тысячу лет.