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13:32, 28 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Назван способ продлить жизнь на пять лет

Психолог Фомряков: Отказ от курения может продлить жизнь на пять лет
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maria Gladkova / Shutterstock / Fotodom

Курение — одна из главных причин инфарктов, инсультов, заболеваний легких, предупредил клинический психолог, аддиктолог, эксперт платформы «Твой Док» Кирилл Фомряков. В разговоре с «Лентой.ру» специалист назвал отказ от этой привычки способом продлить жизнь на пять лет.

«Бросив курить, можно весьма быстро почувствовать позитивные результаты. Уже через час после последней сигареты нормализуется кровяное давление и пульс, через сутки — снижается риск развития инфаркта и инсульта. Неделя без курения повышает общий тонус организма. Через три недели исчезает кашель и физическая зависимость от никотина», — объяснил психолог.

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Он добавил, что через три месяца после отказа от курения увеличиваются объем легких и общая выносливость, а через полгода обновляются клетки кожи и возвращается здоровый цвет лица. Фомряков заверил, что отказ от курения помогает продлить жизнь в среднем на три-пять лет.

«Бросить курить бывает сложно. Для этого нужно иметь железную силу воли и мотивацию. Если справиться самостоятельно не получается, то на помощь придут психологи», — заключил психолог..

Ранее клинический психолог Антон Антипов перечислил указывающие на проблемы с алкоголем тревожные знаки. По его словам, насторожить должны резкие перепады настроения, изоляция от семьи и друзей, потеря интереса к увлечениям.

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