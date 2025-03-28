Неизвестный хищник съел мужчину в лесу

DT Next: В Индии неизвестное животное растерзало 38-летнего мужчину

В индийском штате Тамилнад неизвестный хищник растерзал мужчину в лесу. Об этом сообщает DT Next.

В среду, 26 марта, 38-летний М. Кендхар Куттан из деревни в окрестностях города Утакаманд пошел искать скот, сбежавший в лес. К вечеру мужчина так и не вернулся. «Так как его не было, родственники отправились на поиски, но в темноте ничего не нашли. Они были в шоке, когда утром на следующий день обнаружили частично съеденное тело в лесу», — рассказал сотрудник департамента лесного хозяйства.

Какое именно животное напало на Куттана, установить не удалось. Чиновники департамента предположили, что это был тигр или леопард. Сейчас останки изучают судмедэксперты.

Власти сообщили, что это уже второе подобное происшествие за две недели. Перед этим некий «плотоядный зверь» расправился с женщиной в том же районе.

Ранее в индийском штате Махараштра тигрица расправилась с женщиной, которая собирала в цветы в лесу. Агрессивную дикую кошку удалось поймать сотрудникам департамента лесного хозяйства.

