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05:01, 28 марта 2025Из жизни

Неизвестный хищник съел мужчину в лесу

DT Next: В Индии неизвестное животное растерзало 38-летнего мужчину
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Baz Ratner / Reuters

В индийском штате Тамилнад неизвестный хищник растерзал мужчину в лесу. Об этом сообщает DT Next.

В среду, 26 марта, 38-летний М. Кендхар Куттан из деревни в окрестностях города Утакаманд пошел искать скот, сбежавший в лес. К вечеру мужчина так и не вернулся. «Так как его не было, родственники отправились на поиски, но в темноте ничего не нашли. Они были в шоке, когда утром на следующий день обнаружили частично съеденное тело в лесу», — рассказал сотрудник департамента лесного хозяйства.

Какое именно животное напало на Куттана, установить не удалось. Чиновники департамента предположили, что это был тигр или леопард. Сейчас останки изучают судмедэксперты.

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Власти сообщили, что это уже второе подобное происшествие за две недели. Перед этим некий «плотоядный зверь» расправился с женщиной в том же районе.

Ранее в индийском штате Махараштра тигрица расправилась с женщиной, которая собирала в цветы в лесу. Агрессивную дикую кошку удалось поймать сотрудникам департамента лесного хозяйства.

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