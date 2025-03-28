Некоторых людей предупредили об опасности горячих ванн

Кардиолог Кондрахин: Горячую ванну нельзя принимать дольше 10-15 минут

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что слишком горячая ванна может быть опасна для некоторых людей. Об этом он рассказал в шуточный День горячей ванны 28 марта в беседе с Life.ru.

Кардиолог обратил внимание на то, что если температура воды в ванне комфортная, то в ней можно лежать долго. Горячую ванну же нельзя принимать дольше 10-15 минут, чтобы не перегреть организм. «Вдвойне стоит насторожиться людям с острыми заболеваниями, с высокой температурой либо обострением любых хронических заболеваний. Также это касается перенесенных оперативных вмешательств, где был разрез кожных покровов, или заболеваний кожных покровов в стадии обострения», — отметил Кондрахин.

Врач предостерег и от долгого нахождения в ванне с солью. По его словам, соль — это гипертонический раствор, который вытягивает токсины через кожу и обезвоживает, а потому она считается лечебной ванной, а не расслабляющей. Кондрахин призвал прежде всего прислушиваться к собственному комфорту — из ванны нужно выходить, как только появились неприятные ощущения.

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