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13:54, 28 марта 2025Экономика

Одна из святынь Мьянмы превратилась в груду камней из-за землетрясения

Мандалайский храм в Мьянме был разрушен из-за землетрясения
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Hkun Lat / AP

Старинный Мандалайский храм, находящийся в одноименном городе Мьянмы, был разрушен из-за сильного землетрясения в пятницу, 28 марта. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В момент подземных толчков в святыне Мьянмы, возведенной в середине XIX века в городе Мандалай, находились люди. На записи и фотографиях, сделанных местным жителем, можно увидеть, как одна часть архитектурного сооружения сильно покосилась, а другая — обрушилась. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Помимо этого, в результате стихийного бедствия была разрушена местная крепость. Повреждения получил и исторический дворец Мандалай, которые являются одними из главных достопримечательностей в стране. По информации портала Myanmar Now,

Ранее в этот же день стало известно об обрушении в Мьянме мечети Шве Пхо Шейн, в которой в тот момент находились люди. По словам очевидца произошедшего, случившееся унесло жизни большого количества людей.

28 марта в Мьянме были зафиксированы два сильных землетрясения с интервалом в 12 минут. Магнитуду первого сейсмологи оценили в 7,9. Эпицентр данного землетрясения находился в 31 километре к северо-западу от Мандалая. Сила второго составила 6,4, его эпицентр располагался в 19 километрах к югу от города Сикайн. Подземные толчки также ощущались в пяти соседних странах — Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

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