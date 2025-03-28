Орбан раскрыл планы ЕС по конфликту на Украине

Орбан: ЕС сам хочет участвовать в конфликте на Украине, но ему никто не угрожает

Призыв властей Европейского союза (ЕС) к населению сообщества запастись едой и всем необходимым на 72 часа означает то, что ЕС сам стремится к более широкому участию в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Сейчас я не вижу, чтобы перед Европой стояла угроза войны (...). Если кто-то к ней готовится, то это потому, что он сам намерен начать какие-то военные действия. Таким образом, Брюссель хочет продолжить конфликт, который идет сейчас, поскольку он ввязался в него, поддержав Украину, в то время, как Венгрия осталась в стороне», — отметил глава венгерского правительства.

Орбан указал на то, что руководство Евросоюза привержено продолжению боевых действий на Украине, а не урегулированию конфликта. Кроме того, он призвал жителей Венгрии не прислушиваться к рекомендациям Европейской комиссии (ЕК), поскольку республика «не собирается ни с кем воевать и не будет присоединяться к военным действиям Европы, если она их начнет».

25 марта Еврокомиссия в своей новой стратегии определила меры гражданской готовности на случай войны, стихийных бедствий из-за глобального потепления, пандемий или кибератак. В документе предупреждается об «ухудшении перспектив безопасности для Европы». Власти ЕС призвали граждан иметь запас воды, лекарств, батареек и еды, чтобы в случае кризиса продержаться 72 часа без посторонней помощи.

