Основатель производителя грузовиков Nikola получил безоговорочное помилование от Трампа

Бизнесмен Милтон сообщил, что Трамп позвонил ему, чтобы безоговорочно помиловать

Основатель американского производителя электрогрузовиков Nikola Corp. Тревор Милтон, признанный виновным в обмане инвесторов и получивший в 2023 году четыре года тюрьмы, сообщил, что президент США лично позвонил ему, чтобы сообщить о помиловании. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.

«Я получил полное и безоговорочное помилование от самого Дональда Трампа», — заявил Милтон.

Приговор ему вынесли за введение в заблуждение инвесторов относительно степени готовности технологий компании ради поддержания стоимость ее акций, напоминает «Интерфакс». Как утверждало обвинение, представленные модели, которые по словам предпринимателя являлись функционирующими прототипами машин на водородном топливе, были собраны из частей других автомобилей и на самом деле не работали.

После приговора Милтону Nikola в начале 2024-го резко увеличила выпуск грузовиков, но в феврале текущего года подала заявление о банкротстве, что в соответствии со статьей 11-го профильного кодекса США позволяет реорганизовать активы и обязательства для выхода из кризиса.

Вскоре после инаугурации Трамп в январе 2025 года помиловал основателя нелегального маркетплейса Silk Road Росса Ульбрихта. Также на текущей неделе стало известно, что глава США освободил от наказания бывшего бизнес-партнера сына Джо Байдена Хантера Девона Арчера, который давал показания, косвенно подтверждающие возможную связь Байдена-старшего с деловыми операциями сына.