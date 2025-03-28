Ожидание прорывных результатов от встречи с делегацией США назвали наивным

Карасин: Встреча с делегацией США в Эр-Рияде была конструктивной и спокойной

Встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде была конструктивной и спокойной, но каких-то прорывных результатов на первой встрече ждать наивно. Об этом заявил член российской группы и сенатор Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

«[Беседа] была довольно конструктивной, спокойной, не очень результативной, но это было бы наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече», — сказал он.

Ранее Карасин рассказал, что делегация США на переговорах в Эр-Рияде очень внимательно слушала своих визави из России. По его словам, в конце целого дня переговоров обе стороны привыкли друг к другу и стали рассуждать более прямо.