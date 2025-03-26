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15:29, 26 марта 2025Мир

Поведение делегации США на переговорах в Эр-Рияде описали

Сенатор Карасин: Делегация США внимательно слушала российских визави в Эр-Рияде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Григорий Карасин (в центре) после окончания переговоров делегаций России и США

Григорий Карасин (в центре) после окончания переговоров делегаций России и США. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Делегация США на переговорах в саудовском Эр-Рияде очень внимательно слушала своих визави из России. Об этом сообщил член российской делегации и сенатор Григорий Карасин, его цитирует РИА Новости.

«Хотелось бы так думать, слушали нас очень внимательно. Могу сказать, что в конце целого дня переговоров обе стороны привыкли друг к другу и стали рассуждать более прямо, без экивоков», — рассказал парламентарий.

Ранее Карасин заявил, что Москва и Вашингтон находятся на пути налаживания конструктивного диалога.

Российско-американские переговоры состоялись 24 марта. Диалог продлился более 12 часов.

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