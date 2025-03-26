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13:33, 26 марта 2025Мир

Карасин заявил о начавшемся конструктивном диалоге России и США

Сенатор Карасин: Россия и США встали на путь налаживания конструктивного диалога
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия и США находятся на пути налаживания конструктивного диалога. Об этом заявил сенатор Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

«Это нелегко делать, но, наверное, и терпения, и профессиональных навыков у обеих сторон хватит», — сказал глава международного комитета Совфеда журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в переговорах представителей Вашингтона, Москвы и Киева в Саудовской Аравии. По его словам, Соединенные Штаты ведут с Россией и Украиной «глубокие дискуссии».

Переговоры России и США состоялись 24 марта. Диалог продлился более 12 часов. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Она также заявила, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».

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