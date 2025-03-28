Песков назвал точку зрения Путина о временном руководстве Украины

Песков: Введение временного правительства Украины является точкой зрения Путина

Введение временного правительства на Украине является точкой зрения президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это именно точка зрения президента Российской Федерации, которая основывается на, собственно, неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом, который мы имеем сейчас на Украине», — заявил Песков, отвечая журналистам на вопрос о том, обсуждалось ли это на переговорах в Эр-Рияде.

Ранее Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. Временное управление позволило бы, по его словам, провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.