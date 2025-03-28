Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:18, 28 марта 2025Бывший СССР

Песков назвал точку зрения Путина о временном руководстве Украины

Песков: Введение временного правительства Украины является точкой зрения Путина
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Введение временного правительства на Украине является точкой зрения президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это именно точка зрения президента Российской Федерации, которая основывается на, собственно, неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом, который мы имеем сейчас на Украине», — заявил Песков, отвечая журналистам на вопрос о том, обсуждалось ли это на переговорах в Эр-Рияде.

Ранее Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. Временное управление позволило бы, по его словам, провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле пригрозили ответить Украине на атаки на энергообъекты

    Одна мужская одежда стала модной у женщин

    Раскрыты подробности состояния госпитализированного Паши Техника

    Некоторых людей предупредили об опасности горячих ванн

    Двух россиян осудят за производство 2,6 тонны наркотиков

    На Западе заявили о праве России определять вводящие войска на Украину страны

    В России назвали задачи армии после отхода ВСУ из Курской области

    Карасин рассказал об обсуждении с США поведения Киева

    Россияне устроили массовую драку из-за права посещать одну могилу

    В России назвали санкции Европы экспериментом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше