Песков: Россия констатирует отсутствие контроля руководства Украины над ВСУ

Россия констатирует отсутствие контроля руководства киевского режима над Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия может констатировать отсутствие контроля руководством страны за вооруженными силами, которые не выполняют приказы, как минимум не выполняют приказы в части ненанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков, комментируя атаки со стороны Киева, заявил, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают соблюдать мораторий на обстрелы объектов энергосистемы Украины.

25 марта Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Он будет действовать в течение 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года. По взаимной договоренности мораторий может быть продлен.