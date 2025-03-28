В Кремле высказались об исполнении Россией моратория на удары по энергетике Украины

Песков: ВС России продолжают исполнять мораторий на обстрелы энергетики ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России продолжают соблюдать мораторий на обстрелы объектов энергосистемы Украины. Об этом, комментируя атаки со стороны Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Тем не менее такое понимание [о моратории] было достигнуто с американскими переговорщиками, и в настоящий момент наши вооруженные силы по-прежнему выполняют приказ верховного главнокомандующего», — сказал Песков.

ВСУ не прекращают попыток атак после переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Там Москва и Вашингтон согласовали перечень российских и украинских объектов, по которым с 18 марта 2025 года Москва и Киев отказываются наносить удары.

28 марта Минобороны сообщило о втором ударе Украины по газоизмерительной станции «Суджа». Днем ранее, 27 марта, ВСУ ударили по трем объектам энергетики в Брянской области и Крыму, 26 марта — по объектам в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.