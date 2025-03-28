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04:54, 28 марта 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о группе иностранных наемников в ДНР

Пленный боец ВСУ Смольников: Наемники из Колумбии были замечены в Красноармейске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Группа наемников из Колумбии была замечена в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) в августе 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Смольников.

Он уточнил, что группа состояла из восьми молодых иностранцев. «Колумбийцы. Понятно было, что это военные люди», — рассказал собеседник агентства. Украинский военнопленный добавил, что у наемников были на шее цепочки с военными жетонами.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что на стороне Украины воюют свыше 3300 наемников из более чем 70 стран.

До этого беженка с Украины Елена Махатенко рассказала, что колумбийские наемники приехали в Славянск на «сафари», но первыми сбежали с поля боя.

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