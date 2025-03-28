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15:57, 28 марта 2025Бывший СССР

Поддубный показал кадры уничтожения HMMWV ВСУ

Военкор Поддубный опубликовал видео уничтожения HMMWV ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал кадры уничтожения бронемашины HMMWV Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

«Наши парни буквально расстреляли дронами американский Хамви, не прошедший тест-драйв по донбасской грунтовке», — написал военкор. По его словам, бронемашина была уничтожена на константиновском направлении.

Ранее в сети появилось видео с кладбищем техники ВСУ под Суджей. На кадрах, снятых российскими бойцами из салона автомобиля, видно стоящую вдоль дороги сожженную украинскую технику.

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