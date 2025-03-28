Военкор Поддубный опубликовал видео уничтожения HMMWV ВСУ

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал кадры уничтожения бронемашины HMMWV Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

«Наши парни буквально расстреляли дронами американский Хамви, не прошедший тест-драйв по донбасской грунтовке», — написал военкор. По его словам, бронемашина была уничтожена на константиновском направлении.

Ранее в сети появилось видео с кладбищем техники ВСУ под Суджей. На кадрах, снятых российскими бойцами из салона автомобиля, видно стоящую вдоль дороги сожженную украинскую технику.