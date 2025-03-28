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18:42, 28 марта 2025Мир

Заместителя посла Канады вызвали в МИД из-за русофобских высказываний

МИД вызвал заместителя посла Канады Эбель из-за русофобских высказываний
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В МИД России был вызван заместитель посла Канады Брайан Эбель из-за русофобских высказываний канадского посла в Москве Сары Тейлор. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве Брайан Эбель, которому сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов к монументу "Родина-мать"», — указали в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Тейлор, посетившую Пискаревское кладбище и монумент «Родина-мать». Российский дипломат назвала этот поступок «издевательским перформансом».

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