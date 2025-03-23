Захарова заявила об издевательском перформансе посла Канады Тейлор в Петербурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала посла Канады Сару Тейлор, посетившую Пискаревское кладбище и монумент «Мать-Родина». По ее словам, дипломат совершила «издевательский перформанс».

Было бы наивно полагать, что на этот с виду благородный шаг ее подвиг порыв сострадания почти к полумиллиону захороненных там жертв блокады Ленинграда. За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом, стояла вполне конкретная цель Мария Захарова Официальный представитель МИД России

По словам Захаровой, посол Канады в социальных сетях разместила комментарий, согласно которому блокада Ленинграда якобы связана с результатами подписания пакта Молотова — Риббентропа и проведения Ялтинской конференции. Официальный представитель МИД назвала слова Тейлор цинизмом, а также предложила ей ознакомиться с историей Второй мировой войны.

Тейлор ответила на призывы Москвы об экстрадиции ветерана СС

Канадский посол заявила, что Россия не обладает юрисдикцией по делу о ветеране СС Ярославу Хунки (Гунько), поэтому Канада проигнорировала призывы Москвы рассмотреть вопрос о его экстрадиции. 26 августа прошлого года стало известно, что Хунку разыскивают 15 стран по линии Интерпола.

Опять же, рассматривая это дело лишь в первом приближении, поскольку Россия не обладает юрисдикцией в нем, оно не кажется нам особо ценным для рассмотрения. Если — я предполагаю, — но если Польша направит запрос, тогда мы, очевидно, рассмотрим его Сара Тейлор Посол Канады в РФ

Также дипломат отметила, что Канада не давала какого-либо ответа России. По ее словам, в случае если дело рассматривалось бы властями страны, то ответ на него был бы дан по линии Минюста.

Канаду осудили за чествование нацистов

В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. На одном из снимков с выступления украинского лидера видно, как он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Премьер позже выразил сожаления в связи со случившимся

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо. Он добавил, что организация выступает против любого одобрения людей, которые активно поддерживали нацистов.

Посольство России в Канаде заявило, что приглашение в парламент страны украинского нациста наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство премьер-министр, а также дает повод задуматься о том, какую хунту власти поддерживают на Украине.