Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:28, 23 марта 2025Мир

«Издевательский перформанс». Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище

Захарова заявила об издевательском перформансе посла Канады Тейлор в Петербурге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала посла Канады Сару Тейлор, посетившую Пискаревское кладбище и монумент «Мать-Родина». По ее словам, дипломат совершила «издевательский перформанс».

Было бы наивно полагать, что на этот с виду благородный шаг ее подвиг порыв сострадания почти к полумиллиону захороненных там жертв блокады Ленинграда. За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом, стояла вполне конкретная цель

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

По словам Захаровой, посол Канады в социальных сетях разместила комментарий, согласно которому блокада Ленинграда якобы связана с результатами подписания пакта Молотова — Риббентропа и проведения Ялтинской конференции. Официальный представитель МИД назвала слова Тейлор цинизмом, а также предложила ей ознакомиться с историей Второй мировой войны.

Тейлор ответила на призывы Москвы об экстрадиции ветерана СС

Канадский посол заявила, что Россия не обладает юрисдикцией по делу о ветеране СС Ярославу Хунки (Гунько), поэтому Канада проигнорировала призывы Москвы рассмотреть вопрос о его экстрадиции. 26 августа прошлого года стало известно, что Хунку разыскивают 15 стран по линии Интерпола.

Опять же, рассматривая это дело лишь в первом приближении, поскольку Россия не обладает юрисдикцией в нем, оно не кажется нам особо ценным для рассмотрения. Если — я предполагаю, — но если Польша направит запрос, тогда мы, очевидно, рассмотрим его

Сара ТейлорПосол Канады в РФ

Также дипломат отметила, что Канада не давала какого-либо ответа России. По ее словам, в случае если дело рассматривалось бы властями страны, то ответ на него был бы дан по линии Минюста.

Канаду осудили за чествование нацистов

В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. На одном из снимков с выступления украинского лидера видно, как он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Премьер позже выразил сожаления в связи со случившимся

Материалы по теме:
Непарадная обстановка. Как празднуют День Победы в странах бывшего СССР и есть ли поводы для радости у местных ветеранов?
Непарадная обстановка.Как празднуют День Победы в странах бывшего СССР и есть ли поводы для радости у местных ветеранов?
9 мая 2023
На пепелище Третьего рейха. Как выглядели немецкие города после бомбежек: уникальные снимки Второй мировой войны
На пепелище Третьего рейха.Как выглядели немецкие города после бомбежек: уникальные снимки Второй мировой войны
11 марта 2024

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что чествование людей, участвовавших в деятельности нацистов в годы Второй мировой войны, недопустимо. Он добавил, что организация выступает против любого одобрения людей, которые активно поддерживали нацистов.

Посольство России в Канаде заявило, что приглашение в парламент страны украинского нациста наглядно демонстрирует, кого восхваляет правительство премьер-министр, а также дает повод задуматься о том, какую хунту власти поддерживают на Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    «Издевательский перформанс». Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище

    США отменили вознаграждение за данные о местонахождении министра Афганистана

    Хоккеист Овечкин занял девятое место по очкам в равных составах за всю историю НХЛ

    Советник Милея назвал жителей Аргентины единственной проблемой страны

    В Карловском водохранилище обнаружили тела жертв ВСУ

    Депутат Рады потребовал судить Зеленского после слов Уиткоффа об Украине

    Овечкин помог «Кэпиталз» одержать победу в матче НХЛ

    Израиль предложил ХАМАС двухэтапный план освобождения заложников

    Российский дипломат усомнился в понимании ЕС значения слова «независимость»

    В МВД предупредили о рисках использования общественного WI-FI

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше