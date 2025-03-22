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19:37, 22 марта 2025Мир

Захарова жестко раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище

Захарова: Посол Канады Тейлор сделала издевательский перформанс
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Сара Тейлор

Сара Тейлор. Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Посол Канады Сара Тейлор совершила «издевательский перформанс», посетив Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, а также монумент «Мать-Родина». Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем канале в Telegram.

«Было бы наивно полагать, что на этот с виду благородный шаг ее подвиг порыв сострадания почти к полумиллиону захороненных там жертв блокады Ленинграда. За всем этим не просто показным сопереживанием, а издевательским перформансом, стояла вполне конкретная цель», — написала дипломат.

В частности, Захарова обратила внимание, что Тейлор в социальных сетях разместила комментарий, согласно которому блокада Ленинграда якобы связана с результатами подписания пакта Молотова — Риббентропа и проведения Ялтинской конференции. Официальный представитель МИД назвала слова посла цинизмом и предложила ей лучше ознакомиться с историей Второй мировой войны.

30 января чешский сенатор Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда. Так политик отреагировала на празднование годовщины снятия блокады с города, также потребовав ужесточить антироссийские санкции. В ответ на это губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что своим призывом повторить блокаду Ленинграда Немцова оскорбила память миллиона жертв трагических событий.

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