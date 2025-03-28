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13:01, 28 марта 2025Мир

Посольство России сделало заявление о пострадавших россиянах при землетрясении в Бангкоке

Посольство РФ не получало информации о пострадавших россиянах в Бангкоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Посольство России не получало информации о пострадавших россиянах при землетрясении в Бангкоке. Об этом в Telegram сообщил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

«Посольство находится на связи с местными властями для уточнения данных о возможных пострадавших среди российских граждан. Пока таких сведений не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

В пятницу, 28 марта, в Мьянме зафиксировали два сильных землетрясения с интервалом 12 минут. Магнитуду первого землетрясения сейсмологи оценили в 7,9, сила второго землетрясения достигла 6,4. Сейсмотолчки ощутили и в соседнем Таиланде — в Бангкоке был объявлен режим ЧП.

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