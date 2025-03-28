Появились кадры из атакованной ВСУ Саратовской области

В сети появились кадры со звуком взрыва в атакованной ВСУ Саратовской области

В сети появились кадры со звуком взрыва в атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саратовской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На них видно след от взрыва на рассветном небе. Впоследствии слышен громкий звук взрыва. На этом видеозапись заканчивается.

О звуках взрывов над Энгельсом жители сообщили в ночь на пятницу, 28 марта. Целью противника мог быть местный нефтеперерабатывающий завод.

Официально о попытке атаки ВСУ власти не сообщали. В Саратовской области власти лишь объявляли угрозу атаки беспилотников. Как сообщал губернатор Роман Бусаргин в Telegram, в регионе локально сработали системы оповещения.