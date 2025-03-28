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00:20, 29 марта 2025Интернет и СМИ

Появились кадры зарядных станций Tesla в Лондоне с портретами зигующего Маска

На зарядной станции Tesla в Лондоне разместили портреты зигующего Маска
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

На зарядной станции Tesla в Лондоне разместили портреты зигующего американского миллиардера и главы департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Жест, который американский предприниматель, миллиардер Илон Маск сделал, выступая после инаугурации президента США Дональда Трампа, вызвал широкие обсуждения в соцсетях и СМИ по всему миру. Бизнесмен, обращаясь к гражданам страны, поблагодарил их за вклад в победу на выборах Трампа, после чего прижал правую руку к сердцу, а затем вскинул ее вверх.

Ранее Маск заявил, что конфликт на Украине завершится договоренностью о мире. «Люди, которые не хотят договариваться с Россией, не предлагают ничего взамен», — отметил бизнесмен.

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