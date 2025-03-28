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14:32, 28 марта 2025Мир

Премьер-министр Испании призвал США одуматься

Премьер Испании Санчес призвал США одуматься и начать переговоры с ЕС
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Juan Medina / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти США «одуматься» и начать переговоры с Европейским союзом (ЕС) после новых торговых пошлин со стороны Вашингтона. Его слова приводит РИА Новости.

«Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу», — заявил политик.

По словам премьера, Европа даст отпор и решительно ответит на пошлины США. Он добавил, что ЕС в этой ситуации будет «действовать быстро, соразмерно и единодушно».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении 25-процентных пошлин на все автомобили, собранные за рубежом. Они вступят в силу с 2 апреля.

13 марта американский лидер сообщил, что США могут обложить алкоголь, поставляемый из входящих в ЕС государств, тарифом в размере 200 процентов, если Евросоюз не отменит свои «злобные 50-процентные пошлины на виски».

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