Путин указал на непонимание Западом русского народа

Путин: Западные лидеры не понимают, что из себя представляет русский народ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад подзабыл, что из себя представляет русский народ. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что западные лидеры не понимают, что «у наших людей в душе и сердце, когда речь идет о безопасности Отечества».

Ранее Путин рассказал, что Запад после начала спецоперации на Украине полагали покончить с Россией, но столкнулся с бессилием перед единством российского народа и растущими возможностями Вооруженных сил страны. По его словам, часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну и думают о том, что ее было бы лучше разделить на части.