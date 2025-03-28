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01:41, 28 марта 2025Россия

Путин указал на непонимание Западом русского народа

Путин: Западные лидеры не понимают, что из себя представляет русский народ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад подзабыл, что из себя представляет русский народ. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что западные лидеры не понимают, что «у наших людей в душе и сердце, когда речь идет о безопасности Отечества».

Ранее Путин рассказал, что Запад после начала спецоперации на Украине полагали покончить с Россией, но столкнулся с бессилием перед единством российского народа и растущими возможностями Вооруженных сил страны. По его словам, часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну и думают о том, что ее было бы лучше разделить на части.

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