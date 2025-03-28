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00:34, 28 марта 2025Россия

Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность РФ на историческую перспективу

Путин: России нужно обеспечить безопасность на историческую перспективу
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Россия считает необходимым обеспечить безопасность на длительную историческую перспективу. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

«Любой шаг, направленный на решение этой задачи, нами будет приветствоваться, и мы будем работать с любыми партнерами, которые стремятся к этому», — подчеркнул российский лидер.

До этого глава государства предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран.

Ранее Путин рассказал, что Россия готова работать со странами Европы по урегулированию конфликта на Украине, но они «пытаются водить ее за нос».

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